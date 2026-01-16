FC 26 Sophia Wilson Flashback 92 | L’Uragano del Portland

FC 26 Sophia Wilson Flashback 92: L’Uragano del Portland Sophia Wilson si distingue per la sua velocità e agilità, offrendo soluzioni offensive rapide e precise. Con una valutazione complessiva di 92, questa carta è ideale per chi cerca una giocatrice versatile e dinamica, capace di creare occasioni in attacco grazie a caratteristiche come la rapidità e il dribbling avanzato. Perfetta per integrare la rosa di chi punta sulla velocità e sul movimento continuo.

Sophia Wilson è la regina della rapidità in attacco. Con un incredibile 94 di velocità e 93 di dribbling, è la carta perfetta per chi ama il gioco verticale e i cambi di direzione fulminei. Analisi Tecnica: Rapidità e Precisione chirurgica. Velocità Pura (94): Una delle giocatrici più veloci del database. Grazie alla combinazione di accelerazione e velocità di scatto, è quasi impossibile da contenere una volta lanciata nello spazio.. Weak Foot da 5 Stelle: Il vero punto di forza. Può calciare con la stessa precisione sia di destro che di sinistro, rendendola imprevedibile per i difensori avversari. Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. EA FC 26 Sophia Wilson Flashback SBC leaked: Expected stats and cost - The EA FC 26 Sophia Wilson Flashback SBC is rumored to arrive soon in Ultimate Team as part of the Team of the Year promo, serving as a throwback to her TOTY items released during previous years. sportskeeda.com

Sophia Wilson continuerà a vestire la maglia dei Portland Thorns anche nella stagione 2026. La stella della americana ha esercitato l'opzione presente nel suo contratto per un ulteriore anno - facebook.com facebook

Sophia Wilson continuerà a vestire la maglia dei Portland Thorns anche nella stagione 2026. La stella della americana ha esercitato l’opzione presente nel suo contratto per un ulteriore anno - facebook.com facebook

