Nel suo articolo sulla prima pagina del Corriere della Sera, Francesco Verderami si riferisce a Vladimir Putin come a un “dittatore comunista” nel contesto dei recenti bombardamenti. Questa definizione evidenzia come il leader russo venga percepito in alcuni ambienti come un’autorità forte e autoritaria, anche in relazione alle tensioni internazionali. Un’analisi che invita a riflettere sulle dinamiche politiche e sulle conseguenze delle azioni di Mosca sullo scenario globale.

Comunista. Nella rubrica Settegiorni, pubblicata sulla prima pagina del Corriere della Sera, Francesco Verderami cita "i bombardamenti ordinati dal dittatore comunista Putin". La definizione appare impropria. Che il presidente della Federazione Russa sia stato in passato membro del Pcus, il Partito comunista dell'Unione Sovietica, è fuori discussione, come pure il fatto che sia stato un dirigente del Kgb, la polizia segreta dell'U. Ma questo dato biografico del passato non si concilia con il presente. Il suo partito di governo, Russia Unita, ha un orientamento conservatore e nazionalista, del tutto estraneo all'ideologia marxista-leninista.

