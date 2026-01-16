Fango, freddo e fatica. Riparte “Cross per tutti”. Oltre 2.500 gli iscritti.

Domenica a Canegrate si svolgerà una tappa del circuito “Cross per Tutti”, una delle principali manifestazioni di corsa campestre in Lombardia. Con oltre 2.500 iscritti, l’evento rappresenta un’occasione importante per gli appassionati di questa disciplina. La manifestazione si conferma come un punto di riferimento nel panorama locale, offrendo un’opportunità per praticare sport e condividere l’esperienza della corsa in un contesto naturale e accogliente.

Domenica Canegrate tornerà a essere una delle capitali lombarde della corsa campestre ospitando una nuova tappa del circuito “ Cross per Tutti ”, manifestazione che anche in questa edizione sta registrando numeri da record. A pochi giorni dal via, infatti, gli iscritti complessivi hanno già superato quota 2.500, confermando il crescente interesse attorno a un appuntamento che unisce sport, natura e partecipazione popolare. Il ritrovo è previsto alle 8 al centro sportivo “Sandro Pertini” di via Terni, dove saranno attrezzati anche un ristorante e un bar per atleti, accompagnatori e pubblico. La prima gara scatterà alle 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

