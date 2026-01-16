Falco vola sempre più su

A metà stagione in Prima Categoria Girone A, la Falco Acqualagna si conferma in vetta alla classifica, con un vantaggio di tre punti sul secondo e sei sull'Atletico Mondolfo. La squadra si mantiene stabile e determinata, mostrando un buon rendimento nel girone di andata. La situazione attuale anticipa un ritorno di sfide serrate e da seguire con attenzione per le prossime settimane.

In Prima categoria (girone A) al giro di boa si è registrato l’allungo della Falco Acqualagna. La capolista ora guida la classifica con 3 punti sul Pantano e 6 sull’Atletico Mondolfo. In quarta piazza stazionano (a meno 11 l’Audax Piobbico e l’Avis Montecalvo). Rimane sempre corta la graduatoria per un posto nei playoff (6 squadre nell’arco di 3 punti). La zona critica vede all’ultimo posto il Csi Delfino che comunque appare in ripresa vedi il pareggio a Macerata Feltria. Fluida e corta la graduatoria per evitare i playout. Riguardo il mercato il centrocampista centrale Maringlen Capi (cl’1993) ha rescisso il contratto con l’Avis Montecalvo e si è accasato al Peglio di mister Giorgini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

