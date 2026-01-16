Faida per il trasporto dell’ortofrutta al via il processo per 23 imputati

È iniziato in tribunale il procedimento giudiziario relativo alla faida per il trasporto dell’ortofrutta, coinvolgendo 23 imputati. Le accuse emergono in seguito a un incendio di camion presso una ditta di autotrasporti a Seriate, che ha portato alla luce tensioni e controversie nel settore. Il processo si concentra sulle responsabilità e sui presunti rapporti tra le parti coinvolte in questa vicenda.

C’è anche il presunto coinvolgimento della ‘ndrangheta al centro del processo che si è aperto giovedì al Tribunale di Bergamo, con 23 persone imputate a vario titolo. Il procedimento è frutto delle indagini dellab, che presero il via a seguito del rogo che, nel dicembre 2015, distrusse alcuni mezzi della ditta di trasporto b. Un fatto attorno a cui - avrebbero poi ricostruito gli inquirenti – sarebbero ruotati altri eventi, con presunte richieste di intervento ai clan, arrivati al Nord per intervenire per conto dei «concorrenti» nel mercato del trasporto dell’ortofrutta. Il filone dei presunti fatti al centro del processo iniziato davanti al Collegio presieduto dalla giudice Sara De Magistris (a latere, Alberto Longobardi e Michela Loletto) vede tra i reati ipotizzati l’associazione per delinquere di tipo mafioso, fatture false, riciclaggio di denaro, tentate estorsioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Faida per il trasporto dell’ortofrutta, al via il processo per 23 imputati Leggi anche: Corruzione, il pm chiede il processo per il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e per altri 5 imputati Leggi anche: Il processo: 11 imputati. Alluvione, al lavoro i periti di Rigopiano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Faida per il trasporto dell’ortofrutta, al via il processo per 23 imputati - A giudizio i presunti implicati nelle vicende venute alla luce dopo il rogo di alcuni camion in una ditta di autostrasporti di Seriate. ecodibergamo.it

