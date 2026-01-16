FAA issues warnings to airlines on Central South American flights over potential military actions

16 gen 2026

La Federal Aviation Administration ha emesso avvisi alle compagnie aeree riguardo ai voli in America Centrale e Meridionale, suggerendo di adottare misure di cautela a causa di possibili azioni militari nella regione. Questi avvisi mirano a garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale di volo durante le rotte in aree a rischio. È importante che le compagnie monitorino attentamente gli aggiornamenti e adottino le precauzioni necessarie.

Jan 16 (Reuters) - The Federal Aviation Administration said on Friday it is issuing a series of warnings to airlines to exercise caution when flying over Central America. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

