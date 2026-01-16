Fa stalking a una donna incinta | scatta foto alla sua famiglia e la segue
A Siena, un episodio di stalking ha sollevato preoccupazioni sulla privacy e la sicurezza di una donna incinta. L’individuo, inizialmente apparentemente amichevole, ha iniziato a scattare foto alla sua famiglia e a seguirla senza consenso. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare i confini personali e di mantenere attenzione nei confronti di comportamenti indesiderati, specialmente in momenti delicati come la gravidanza.
Siena, 16 gennaio 2026 – All’inizio, magari, poteva sembrare un gesto amichevole. Una carineria quando faceva i complimenti alla futura mamma per il suo pancione. Ma da lì ad essere troppo invadente, eccessivamente presente nella vita della coppia il passo era stato brevissimo. Aveva iniziato a chiedere se poteva passare un po’ di tempo insieme alla famiglia, magari anche ad andare nella casa dove vivevano. La richiesta di scatti della donna con il pancione, però, aveva creato forte disagio. L’inizio di una serie di comportamenti da parte dell’uomo, un 35enne chiantigiano, che si era protratto dall’autunno 2022 alla primavera scorsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Brooklyn Beckham dice addio alla sua famiglia: Capodanno in un nightclub con la sua Nicola Peltz. Papà David non perde le speranze e posta una foto col figlio
Leggi anche: Terrore sul tram in corso dei Mille: "Un uomo ha tentato di accoltellare una famiglia con una donna incinta"
Fa stalking a una donna incinta: scatta foto alla sua famiglia e la segue; Evade dai domiciliari e cerca di entrare a casa della ex (per la seconda volta in una settimana): bloccato in fuga con addosso arnesi da....
Fermo, per il pm non c'è stalking ma i legali della donna si oppongono: «Maltrattamenti alla ex, non archiviate il caso». Deciderà il gip - facebook.com facebook
Accusata di stalking a un prete, abbreviato per una 52enne. Contestate alla donna condotte ossessive dal 2022 #ANSA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.