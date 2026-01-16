Fa stalking a una donna incinta | scatta foto alla sua famiglia e la segue

A Siena, un episodio di stalking ha sollevato preoccupazioni sulla privacy e la sicurezza di una donna incinta. L’individuo, inizialmente apparentemente amichevole, ha iniziato a scattare foto alla sua famiglia e a seguirla senza consenso. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare i confini personali e di mantenere attenzione nei confronti di comportamenti indesiderati, specialmente in momenti delicati come la gravidanza.

