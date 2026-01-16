Fa stalking a una donna incinta | scatta foto alla sua famiglia e la segue

A Siena, un episodio di stalking ha sollevato preoccupazioni sulla privacy e la sicurezza di una donna incinta. L’individuo, inizialmente apparentemente amichevole, ha iniziato a scattare foto alla sua famiglia e a seguirla senza consenso. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare i confini personali e di mantenere attenzione nei confronti di comportamenti indesiderati, specialmente in momenti delicati come la gravidanza.

Siena, 16 gennaio 2026 – All’inizio, magari, poteva sembrare un gesto amichevole. Una carineria quando faceva i complimenti alla futura mamma per il suo pancione. Ma da lì ad essere troppo invadente, eccessivamente presente nella vita della coppia il passo era stato brevissimo. Aveva iniziato a chiedere se poteva passare un po’ di tempo insieme alla famiglia, magari anche ad andare nella casa dove vivevano. La richiesta di scatti della donna con il pancione, però, aveva creato forte disagio. L’inizio di una serie di comportamenti da parte dell’uomo, un 35enne chiantigiano, che si era protratto dall’autunno 2022 alla primavera scorsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

