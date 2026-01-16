Ex Milan Reijnders e il siparietto con la moglie | Nella settimana del derby? Sei pazza!

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan e attuale giocatore del Manchester City, ha condiviso alcune riflessioni sul derby di Milano in vista del prossimo match. Durante un’intervista, il centrocampista ha raccontato anche di un momento particolare con sua moglie, sottolineando l’importanza e le emozioni che questo evento sportivo suscita. Un’occasione per conoscere meglio il giocatore e il suo rapporto con uno degli appuntamenti più significativi del calcio italiano.

MILAN, ITALY - MARCH 15: Tijjani Reijnders of AC Milan celebrates scoring his team's second goal during the Serie A match between AC Milan and Como at Stadio Giuseppe Meazza on March 15, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco LuzzaniGetty Images) In vista del prossimo derby di Manchester, il centrocampista del City ed ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders è stato intervistato: le sue parole sul derby di Milano e il siparietto con la moglie. In vista del prossimo derby di Manchester, il centrocampista del City ed ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders è stato intervistato dai microfoni del "The Times". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Reijnders e il siparietto con la moglie: “Nella settimana del derby? Sei pazza!” Leggi anche: Milan, si entra nella settimana del derby: il programma e la situazione infortunati Leggi anche: Reijnders lancia il Milan per derby e Scudetto. Poi rivela: “Tornare in futuro? Dico …” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Reijnders: “Milan da scudetto? Spero che la seconda stella possa arrivare presto” - A poco più di una settimana dal derby della Madonnina, l’ex Milan Tijani Reijnders non ha dubbi. gianlucadimarzio.com Manchester City, Reijnders in crisi e nel mirino dei tifosi: l'ex Milan non convince i Citizens - L'avvio di stagione di Tijjani Reijnders al Manchester City sembrava dei migliori, sull'onda di quanto visto con la maglia del Milan. sportmediaset.mediaset.it Tijjani Reijnders ricorda l'intensità e le emozioni del derby di Milano: vietato uscire a cena in quella settimana Dopo aver vinto 3-0 nella partita di andata, sabato affronterà il 2° derby di Manchester contro lo United: sarà anche la prima sulla panchina dei Re x.com Al City non basta Reijnders Con il gol dell'ex Milan la squadra di Guardiola va in vantaggio 1-0, ma il Chelsea pareggia nel finale con Enzo Fernandez. Citizens che vanno dunque a -6 dall'Arsenal prima in classifica #Tuttosport #ManchesterCity #Chelse - facebook.com facebook

