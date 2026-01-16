Ex Milan Reijnders e il siparietto con la moglie | Nella settimana del derby? Sei pazza!

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan e attuale giocatore del Manchester City, ha condiviso alcune riflessioni sul derby di Milano in vista del prossimo match. Durante un’intervista, il centrocampista ha raccontato anche di un momento particolare con sua moglie, sottolineando l’importanza e le emozioni che questo evento sportivo suscita. Un’occasione per conoscere meglio il giocatore e il suo rapporto con uno degli appuntamenti più significativi del calcio italiano.

In vista del prossimo derby di Manchester, il centrocampista del City ed ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders è stato intervistato dai microfoni del "The Times".

