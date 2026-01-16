Ex Milan Ganz | Leao? Così arriva più facilmente al gol Su Fullkrug dico…

Maurizio Ganz, ex calciatore del Milan e attuale allenatore del settore femminile, ha commentato le recenti prestazioni dei giocatori. In particolare, ha analizzato il modo in cui Leao può migliorare la sua efficacia in zona gol e ha condiviso alcune riflessioni su Fullkrug. Le sue osservazioni offrono uno sguardo approfondito sulle strategie offensive e sulle potenzialità dei calciatori coinvolti.

Maurizio Ganz, ex calciatore del Milan ed allenatore del Milan Femminile, è stato ospite sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. Intervistato, l'ex calciatore rossonero ha voluto soffermare a parlare del nuovo ruolo di Rafael Leao, commentando poi anche il nuovo arrivo in attacco: Niclas Fullkrug. Ecco, di seguito, le sue parole: Su Fullkrug. "Giocatori di carattere che non mollano mai e non danno disponibilità. Una frattura è una frattura, ma quando un calciatore ti dà disponibilità, sono i giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero". "Oliver ha fatto 20 gol nell'anno scudetto, difficile fare un paragone.

