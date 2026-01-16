Europei pattinaggio artistico 2026 oggi | orari 16 gennaio tv streaming italiani in gara

Oggi, a Sheffield, proseguono le gare dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026. La manifestazione si svolge nello Yorkshire, con programmi in programma e italiani impegnati in pista. Di seguito, gli orari delle gare del 16 gennaio, le modalità di visione in TV e streaming, e tutte le informazioni utili per seguire le performance degli atleti europei in questa fase della competizione.

Nuovo giorno di competizioni in quel di Sheffield, città dello Yorkshire (Regno Unito) che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico. Sarà un day-3 oltremodo importante per i colori azzurri, complice lo svolgimento di due segmenti attesissimi: la rhythm dance e il programma libero della specialità individuale femminile. La giornata comincerà alle 13:30 italiane (le 12:30 locali) con la rhythm dance. Una gara che si preannuncia tesissima, in cui è prevista la presenza dei nostri veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, pronti a battagliare a stretto giro con i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson. 🔗 Leggi su Oasport.it

