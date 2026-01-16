Europei pattinaggio artistico 2026 oggi | orari 16 gennaio tv streaming italiani in gara
Oggi, a Sheffield, proseguono le gare dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026. La manifestazione si svolge nello Yorkshire, con programmi in programma e italiani impegnati in pista. Di seguito, gli orari delle gare del 16 gennaio, le modalità di visione in TV e streaming, e tutte le informazioni utili per seguire le performance degli atleti europei in questa fase della competizione.
Nuovo giorno di competizioni in quel di Sheffield, città dello Yorkshire (Regno Unito) che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico. Sarà un day-3 oltremodo importante per i colori azzurri, complice lo svolgimento di due segmenti attesissimi: la rhythm dance e il programma libero della specialità individuale femminile. La giornata comincerà alle 13:30 italiane (le 12:30 locali) con la rhythm dance. Una gara che si preannuncia tesissima, in cui è prevista la presenza dei nostri veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, pronti a battagliare a stretto giro con i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 14 gennaio, tv, streaming, italiani in gara
Leggi anche: Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 15 gennaio, tv, streaming, italiani in gara
Europei di Pattinaggio di figura 2026: programma, calendario, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; Figura, a Sheffield gli Europei 2026 con 14 italiani selezionati; Europei pattinaggio di figura 2026 a Sheffield: il programma, gli orari e dove vederli in tv; Calendario Europei pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming.
Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 16 gennaio, tv, streaming, italiani in gara - Nuovo giorno di competizioni in quel di Sheffield, città dello Yorkshire (Regno Unito) che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di ... oasport.it
LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: grande Italia nel corto! Pezzetta in zona podio, Gutmann quarta, Joos in top 10 - 34: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 14. oasport.it
Pattinaggio artistico: Sheffield ospiterà gli Europei del 2026 - Sheffield si prepara ad accogliere i Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. it.blastingnews.com
Women Free Skate Group 2 2026 Italian National Championships
Pattinaggio artistico: storico oro per Metelkina-Berulava agli Europei, Ghilardi-Ambrosini fuori dalla top 5 - x.com
Al termine del programma corto maschile dei Campionati europei di pattinaggio di figura, i tre atleti azzurri in gara si trovano tutti nelle prime dieci posizioni. Il migliore è stato Matteo Rizzo, quarto con il primato stagionale di 88 punti e la soddisfazione di avere facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.