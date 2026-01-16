Europei di Pattinaggio di Figura 2026 | ecco la coppia al comando
Ai Campionati Europei di Pattinaggio di Figura 2026 si è svolta la prima prova, la rhythm dance, che ha aperto ufficialmente la competizione dedicata alla danza sul ghiaccio. Questa fase ha visto le coppie in gara esibirsi nel segmento iniziale, fondamentale per stabilire le posizioni di classifica. L’evento rappresenta un momento importante nel panorama europeo del pattinaggio artistico, offrendo uno sguardo sulle performance di atleti di alto livello.
Ai Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026 si è disputata la rhythm dance, segmento inaugurale della competizione per la danza sul ghiaccio. Tra le coppie in gara gli azzurri Charlén Guignard e Marco Fabbri hanno centrato un risultato importante, conquistando il terzo posto con una performance tecnicamente convincente piazzandosi subito dietro i britannici Lilah Fear e Lewis Gibson secondi di apnea novanta centesimi di punto. La prova degli italiani ha fornito segnali positivi dopo un autunno più che complicato, e li lascia in piena lotta per una finalissima competitiva in un altro grande segmento come quello della free dance. 🔗 Leggi su Sportface.it
