Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di venerdì 16 gennaio 2026

Ecco i numeri estratti oggi, venerdì 16 gennaio 2026, per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Questa pagina offre un riepilogo aggiornato delle estrazioni del giorno, fornendo informazioni precise sui numeri vincenti. Restate aggiornati per conoscere i risultati ufficiali e verificare eventuali vincite.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 16 gennaio 2026. Torna l'appuntamento con i numeri vincenti. Per il penultimo concorso della settimana il SuperEnalotto mette sul piatto un jackpot di 106,5 milioni di euro. Nell'ultima estrazione non sono stati registrati né 6 né 5+1, ai 5 sono andati 25.680 euro. In diretta su Today anche le estrazioni di Lotto e 10eLotto. I lettori sono invitati a verificare i numeri delle giocate anche sulle pagine ufficiali Sisal e Igt, ex Lottomatica, o sul sito dell'Agenzia dei Monopoli. Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 16 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote Leggi anche: Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 2 gennaio 2026: numeri e combinazione vincente Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 15 gennaio 2026; Lotto e 10eLotto, i numeri vincenti delle estrazioni di oggi 7 gennaio; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 13 gennaio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti cinque '5'; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 15 gennaio 2026: i numeri vincenti e le quote. SuperEnalotto oggi, 16 gennaio 2026: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto - Torna l’appuntamento con la fortuna: jackpot da 106,5 milioni. ilgiorno.it

