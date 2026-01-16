Estrazioni del Lotto di venerdì 16 gennaio 2026 | la ruota di Napoli

Ecco i numeri estratti venerdì 16 gennaio 2026 sulla ruota di Napoli e sulle altre città italiane. La serata ha visto diverse combinazioni sulle varie ruote nazionali, con numeri che potrebbero interessare gli appassionati e i giocatori. Di seguito, i risultati completi delle estrazioni di questa giornata.

Ecco i numeri estratti sulla ruota di Napoli e sulle altre ruote nazionali:Bari: 77 44 68 57 4Cagliari: 36 32 18 51 19Firenze: 55 57 43 17 49Genova: 61 78 31 41 50Milano: 17 4 29 25 3Napoli: 16 31 85 20 86Palermo: 36 25 66 76 3Roma: 65 42 41 26 15Torino: 86 38 67 1 17Venezia: 56 84 67 60.

