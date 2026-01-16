Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 16 gennaio 2026

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa del 16 gennaio 2026. L’estrazione si è tenuta alle 20:30 e ha visto l’estrazione di cinque numeri su quaranta, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vincere una casa. Di seguito i numeri estratti e le eventuali vincite di questa sera.

Estrazione VinciCasa oggi 16 gennaio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 20,30 va in scena l'estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell'importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell'estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 15 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 14 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 13 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 12 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 11 GENNAIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 16 gennaio 2026: come funziona.

