Un uomo è stato ucciso durante un tentativo di furto nella propria abitazione, suscitando indignazione tra gli italiani. Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario avrebbe scoperto subito l’ingresso dei malviventi, che sono stati poi coinvolti nel tragico incidente. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza domestica e sulle modalità di intervento in situazioni di emergenza. Restano da chiarire i dettagli di quanto avvenuto e le eventuali responsabilità.

Secondo la ricostruzione, l’ingresso dei malviventi sarebbe stato immediatamente scoperto dal padrone di casa. Ne sarebbe nata una colluttazione violenta, durante la quale Rivolta sarebbe stato colpito con calci e pugni. È in questo contesto che il giovane avrebbe impugnato un coltello, colpendo uno degli aggressori. Adamo Massa, residente in un campo nomadi a Torino e arrivato a Lonate Pozzolo per quella che viene definita una “trasferta”, è poi deceduto poco dopo il ricovero. L’episodio è ora al centro delle indagini, che dovranno chiarire con precisione la dinamica dei fatti e stabilire se si sia trattato di legittima difesa o di un eccesso nell’uso della forza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Era lì per lavorare!". Ladro ucciso in casa, le parole che indignano gli italiani

