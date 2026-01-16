Enrico Montesano protagonista stasera a Benevento | Il pubblico mi vuole ancora bene

Stasera a Benevento, Enrico Montesano sarà protagonista di una nuova tappa di Città Spettacolo Teatro, la rassegna diretta da Renato Giordano. Il noto attore romano, che celebra gli 80 anni con lo spettacolo “Ottanta voglia di stare con voi”, ha incontrato questa mattina il sindaco Clemente Mastella. Montesano, apprezzato per la sua ironia e capacità di raccontare il costume italiano, ha dichiarato: “Il pubblico mi vuole ancora bene”.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha incontrato questa mattina il famosissimo attore Enrico Montesano protagonista questa sera di una nuova tappa di Città spettacolo Teatro, rassegna guidata dal direttore artistico Renato Giordano al teatro Comunale con lo spettacolo “Ottanta voglia di stare con voi”, con la quale l’artista romano festeggia il traguardo degli 80 anni tra ironia tagliente e capacità di raccontare la storia del costume italiano. Un incontro nella stanza del sindaco molto cordiale tra i due. Poi l’attore si è concesso alle domande dei giornalisti presenti: “Con il sindaco ci conosciamo da tanto tempo, sono venuto a salutarlo dopo che lui ci aveva invitato, è stato molto carino”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Enrico Montesano protagonista stasera a Benevento: “Il pubblico mi vuole ancora bene” Leggi anche: Francesco protagonista a ‘Caduta Libera’: il ‘cuore impegnato’ di Benevento sfida il campione Enrico Leggi anche: Enrico Montesano in 'Ottanta voglia di stare con voi' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tomb Raider, Sophie Turner esplosiva su Prime Video: svelata la prima immagine dell'attesissima serie. Enrico Montesano in Ottanta voglia di stare con voi - Con Ottanta voglia di stare con voi Enrico Montesano non celebra solo la sua carriera, ma rinnova il suo patto d’affetto con il pubblico, in uno spettacolo che promette risate, emozioni e riflessioni, ... mentelocale.it

Enrico Montesano festeggia i suoi 80 anni a Varese: sul palco con “Ottanta voglia di stare con voi” - Uno spettacolo che intreccia i ricordi di una carriera leggendaria – da Rugantino a Pomata – con l'ironia tagliente sull'attualità ... varesenews.it

Benevento, Enrico Montesano celebra gli 80 anni con uno spettacolo al Teatro Comunale "Vittorio Emanuele" - Il 16 gennaio ore 20,45 al Teatro Comunale "Vittorio Emanuele" di Benevento andrà in scena OTTANTA voglia di stare con voi spettacolo ... msn.com

Enrico Montesano ospite a Palazzo Mosti del sindaco Clemente Mastella - facebook.com facebook

Il grande mattatore dello spettacolo italiano torna sul palco con uno spettacolo tra memoria e attualità #Milano #15gennaio #15gennaio2026 #EnricoMontesano x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.