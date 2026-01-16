Ennesimo tentativo di truffa | Falsi controlli alle residenze Non fate entrare in casa

Recentemente sono stati affissi avvisi sui portoni di alcuni edifici del quartiere, segnalando presunti controlli alle residenze. Si tratta di un tentativo di truffa: si invita a non far entrare sconosciuti senza previa verifica. Si consiglia di mantenere sempre alta attenzione e di contattare le autorità competenti in caso di dubbi o eventuali situazioni sospette.

"Avvisi sono stati recentemente affissi sui portoni d'ingresso del nostro stabile e dei fabbricati limitrofi. Tali avvisi preannunciano imminenti visite presso i vostri appartamenti da parte di sedicenti incaricati, motivandole con la necessità di effettuare 'controlli di residenza'. Si tratta di una segnalazione falsa e potenzialmente pericolosa", questo il messaggio diffuso da un amministratore di condominio cittadino. Al centro l'ennesimo tentativo di truffa che ruota attorno a persone che si presentano alla porta di casa chiedendo di entrare. "A seguito di verifiche effettuate – prosegue la segnalazione dell'amministratore – siamo stati informati che tali comunicazioni non provengono da uffici comunali o forze dell'ordine, ma sono tentativi di intrusione da parte di malintenzionati volti a ottenere l'accesso alle vostre abitazioni.

MINISTERO SALUTE * PHISHING: «ATTENZIONE A FALSE EMAIL SUL RINNOVO DELLA TESSERA SANITARIA, TENTATIVO DI TRUFFA» - Stanno circolando in questi giorni false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. agenziagiornalisticaopinione.it

"Eliminiamo il tuo account Facebook e Instagram" ma è una truffa: come difendersi - Un messaggio che sembra essere inviato da Meta invita gli utenti a cambiare password e cliccare su un link pena la cancellazione degli account social ma è falso: ecco cosa può succedere e come difende ... msn.com

