Ennesimo tentativo di truffa | Falsi controlli alle residenze Non fate entrare in casa

Da lanazione.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono stati affissi avvisi sui portoni di alcuni edifici del quartiere, segnalando presunti controlli alle residenze. Si tratta di un tentativo di truffa: si invita a non far entrare sconosciuti senza previa verifica. Si consiglia di mantenere sempre alta attenzione e di contattare le autorità competenti in caso di dubbi o eventuali situazioni sospette.

"Avvisi sono stati recentemente affissi sui portoni d’ingresso del nostro stabile e dei fabbricati limitrofi. Tali avvisi preannunciano imminenti visite presso i vostri appartamenti da parte di sedicenti incaricati, motivandole con la necessità di effettuare ’controlli di residenza’. Si tratta di una segnalazione falsa e potenzialmente pericolosa", questo il messaggio diffuso da un amministratore di condominio cittadino. Al centro l’ennesimo tentativo di truffa che ruota attorno a persone che si presentano alla porta di casa chiedendo di entrare. "A seguito di verifiche effettuate – prosegue la segnalazione dell’amministratore – siamo stati informati che tali comunicazioni non provengono da uffici comunali o forze dell’ordine, ma sono tentativi di intrusione da parte di malintenzionati volti a ottenere l’accesso alle vostre abitazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ennesimo tentativo di truffa falsi controlli alle residenze non fate entrare in casa

© Lanazione.it - Ennesimo tentativo di truffa: "Falsi controlli alle residenze. Non fate entrare in casa"

Leggi anche: ISEE 2026: controlli rafforzati su residenze fittizie, beni di lusso e patrimoni esteri per garantire equità alle famiglie realmente bisognose

Leggi anche: Truffa alle assicurazioni simulando falsi incidenti: 49 indagati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ennesimo tentativo di truffa: Falsi controlli alle residenze. Non fate entrare in casa; Eliminiamo il tuo account Facebook e Instagram ma è una truffa: come difendersi.

ennesimo tentativo truffa falsiEnnesimo tentativo di truffa: "Falsi controlli alle residenze. Non fate entrare in casa" - "Avvisi sono stati recentemente affissi sui portoni d’ingresso del nostro stabile e dei fabbricati limitrofi. lanazione.it

ennesimo tentativo truffa falsiMINISTERO SALUTE * PHISHING: «ATTENZIONE A FALSE EMAIL SUL RINNOVO DELLA TESSERA SANITARIA, TENTATIVO DI TRUFFA» - Stanno circolando in questi giorni false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. agenziagiornalisticaopinione.it

ennesimo tentativo truffa falsi"Eliminiamo il tuo account Facebook e Instagram" ma è una truffa: come difendersi - Un messaggio che sembra essere inviato da Meta invita gli utenti a cambiare password e cliccare su un link pena la cancellazione degli account social ma è falso: ecco cosa può succedere e come difende ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.