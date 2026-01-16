La principessa del Galles ha scelto di celebrare le

S e il primo mese dell’anno tende a spegnere l’umore, la principessa del Galles ha appena dimostrato che la soluzione può nascondersi nel guardaroba. Al Castello di Windsor, Kate Middleton ha inaugurato i suoi impegni ufficiali in solitaria del 2026 con una vera lezione di stile “scaccia-malinconia”. Ha accolto le Red Roses, la nazionale femminile di rugby inglese, reduci dalla vittoria della Coppa del Mondo. Per celebrare le atlete, la principessa ha applicato con maestria la sua celebre “sartorial diplomacy”, scegliendo un vibrante completo rosso cremisi firmato Alexander McQueen che richiama i colori ufficiali della squadra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Energia da vendere per la principessa, che ha festeggiato così le "Red Roses" vincitrici del mondiale

