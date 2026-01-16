En-Nesyri respinge il pressing dell’Everton | è stuzzicato dalla pista Napoli

En-Nesyri si distingue per la sua capacità di resistere al pressing dell’Everton, attirando l’interesse di diversi club, tra cui il Napoli. Con Lucca ormai escluso dal progetto partenopeo, il club cerca un nuovo attaccante affidabile per rafforzare l’offensiva di Antonio Conte. La situazione apre una fase di valutazioni sul mercato, con l’obiettivo di individuare un profilo che possa contribuire in modo efficace alla squadra.

Appurato che Lucca sia completamente fuori dal progetto Napoli, si rende necessario trovare un nuovo centravanti da dare ad Antonio Conte. L’ultima idea di calciomercato del Napoli porta il nome di En-Nesyri. Ne parla Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta. Calciomercato Napoli, il punto su En-Nesyri. Si legge sulla Gazzetta: L’ultima idea porta a Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino del Fenerbahce. Un centravanti moderno, potente, da dieci anni in Europa e desideroso di provare una nuova esperienza, possibilmente in un top club. Il Fenerbahce ha aperto alla cessione in prestito e ha anche provato a capire se ci fossero gli estremi per uno scambio con Lukaku, che però per il Napoli non è sul mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

