En-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è nel mirino di diverse big italiane, tra cui la Juventus. Il calciatore marocchino potrebbe diventare un'opzione concreta nel caso in cui si concretizzasse la partenza di Lucca. La sua presenza tra i possibili acquisti testimonia l'interesse dei club italiani per un attaccante di esperienza e qualità. La situazione rimane in evoluzione, con le trattative che potrebbero aprire nuovi scenari di mercato.

En-Nesyri Juventus, il marocchino piace anche agli azzurri se parte Lucca. Sfida di mercato all’orizzonte, ma per i bianconeri è l’alternativa a Mateta. La Juventus continua a lavorare incessantemente per potenziare il fronte offensivo in vista della seconda parte di stagione, ma le dinamiche di mercato rischiano di incrociarsi pericolosamente con le strategie di una rivale storica. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, sulle tracce di Youssef En-Nesyri non ci sono solo i bianconeri. L’attaccante del Fenerbahce, profilo internazionale classe 1997 abile nel gioco aereo e nell’attacco della profondità, è finito concretamente anche nel mirino del Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - En-Nesyri Juventus, anche quella big di Serie A sulle tracce del marocchino del Fenerbahce! Il duello ora è possibile

