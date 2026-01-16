En-Nesyri Juventus anche quella big di Serie A sulle tracce del marocchino del Fenerbahce! Il duello ora è possibile
En-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è nel mirino di diverse big italiane, tra cui la Juventus. Il calciatore marocchino potrebbe diventare un'opzione concreta nel caso in cui si concretizzasse la partenza di Lucca. La sua presenza tra i possibili acquisti testimonia l'interesse dei club italiani per un attaccante di esperienza e qualità. La situazione rimane in evoluzione, con le trattative che potrebbero aprire nuovi scenari di mercato.
En-Nesyri Juventus, il marocchino piace anche agli azzurri se parte Lucca. Sfida di mercato all’orizzonte, ma per i bianconeri è l’alternativa a Mateta. La Juventus continua a lavorare incessantemente per potenziare il fronte offensivo in vista della seconda parte di stagione, ma le dinamiche di mercato rischiano di incrociarsi pericolosamente con le strategie di una rivale storica. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, sulle tracce di Youssef En-Nesyri non ci sono solo i bianconeri. L’attaccante del Fenerbahce, profilo internazionale classe 1997 abile nel gioco aereo e nell’attacco della profondità, è finito concretamente anche nel mirino del Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato: Napoli, idea En-Nesyri. La Juve vuole subito Mingueza; Calciomercato live: Juve caccia al 9 tra Mateta ed En-Nesyri, Toro c’è Prati, Milan tutto su Maignan; Le notizie di calciomercato del 15 gennaio 2026: Juve su Fortini, Roma su Zirkzee. Asta per Frattesi; Chiesa per esclusione? Decade una pista per il vice Yildiz, il grande ex resta in lizza insieme ad un'alternativa.
Calciomercato Juventus, Mateta e lo scambio con il Crystal Palace - En-Nesyri nel mirino, Senesi accelerazione - Stando alle voci di queste ore ci sarebbe stato un sorpasso sul Barcellona: contatti tra le parti ... affaritaliani.it
La Juventus monitora la pista En-Nesyri: gli aggiornamenti - Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha spiegato che alla Juventus è stato proposto Youssef En- tuttojuve.com
Piccari: "En-Nesyri profilo giusto per il Napoli? Si è fatto anche il nome della Juventus" - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Piccari, giornalista direttore di TUTTOmercatoWEB Radio. tuttojuve.com
Il Napoli valuta En-Nesyri per l’attacco e il centravanti marocchino vuole subito gli azzurri, come scrive La Gazzetta dello Sport. Si punta al prestito con diritto di riscatto, visti i limiti del mercato del club partenopeo. Occhio però alla Juventus, a cui è stato propos - facebook.com facebook
MERCATO - Moretto: "Napoli, En-Nesyri è stato proposto con insistenza anche alla Juventus" ift.tt/WL0rjSM x.com
