Emergenza freddo aggiunti dieci posti letto al dormitorio cittadino
A causa dell’emergenza freddo e della crescente richiesta, sono stati aggiunti dieci nuovi posti letto al dormitorio cittadino di Udine. La misura, adottata in collaborazione tra il Comune, Caritas e Croce Rossa, mira a garantire un supporto temporaneo a chi si trova in difficoltà. La capienza complessiva del dormitorio è ora aumentata per rispondere alle esigenze della popolazione durante le rigide temperature.
Non c'è più posto nei dormitori comunali. È quanto è emerso nel corso di una riunione tra i rappresentanti Comune di Udine, della Caritas e della Croce Rossa. È normale, in questo periodo dell'anno, che la capienza sia prossima al completo, ma si è comunque deciso di monitorare attentamente la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
