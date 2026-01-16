Emergenza freddo aggiunti dieci posti letto al dormitorio cittadino

A causa dell’emergenza freddo e della crescente richiesta, sono stati aggiunti dieci nuovi posti letto al dormitorio cittadino di Udine. La misura, adottata in collaborazione tra il Comune, Caritas e Croce Rossa, mira a garantire un supporto temporaneo a chi si trova in difficoltà. La capienza complessiva del dormitorio è ora aumentata per rispondere alle esigenze della popolazione durante le rigide temperature.

