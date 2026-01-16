Emergenza carceri | allarme sicurezza all’IPM Bologna

L’emergenza nelle carceri italiane continua a preoccupare, con particolare attenzione all’IPM di Bologna. Ascari del Movimento 5 Stelle evidenzia una situazione ormai insostenibile, sottolineando la necessità di interventi tempestivi per garantire sicurezza e condizioni dignitose. La problematica richiede un’attenzione immediata da parte delle autorità competenti per affrontare le criticità e migliorare le condizioni all’interno delle strutture penitenziarie.

Emergenza carceri, Ascari (M5S): “Situazione insostenibile all’IPM di Bologna. Servono interventi immediati”. Prosegue e si aggrava l’emergenza carceri in Italia, e quanto emerso questa mattina durante la visita ispettiva all’Istituto Penale per i Minorenni di Bologna conferma un quadro ormai allarmante. La delegazione del Movimento 5 Stelle, guidata dalla Portavoce alla Camera Stefania Ascari, ha incontrato il direttore dell’istituto, Lorenzo Roccaro, e ha visitato i due piani della struttura, dove sono attualmente presenti oltre quaranta giovani detenuti. Ascari spiega che la visita si è resa necessaria per verificare condizioni, procedure e misure di sicurezza, anche alla luce del grave episodio riportato dalla stampa, secondo cui una agente della Polizia Penitenziaria sarebbe stata vittima di molestie e violenza sessuale durante colloqui a distanza, svolti in una sala isolata e difficilmente raggiungibile dai colleghi in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

