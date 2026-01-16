Emergenza carcere la Camera penale di Bergamo | Pronti a collaborare per risolvere una situazione insostenibile

La Camera penale di Bergamo “Roberto Bruni” ha espresso disponibilità a collaborare per affrontare l’emergenza nel carcere Don Fausto Resmini, dopo l’intervento della sindaca Elena Carnevali. L’organizzazione evidenzia la necessità di trovare soluzioni condivise per una situazione ritenuta ormai insostenibile, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo tra istituzioni e professionisti del settore penitenziario.

La Camera penale di Bergamo “Roberto Bruni” sezione della Camera penale Lombardia Orientale interviene dopo l’intervento di Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, sulla situazione del carcere Don Fausto Resmini. “Apprendiamo che la sindaca di Bergamo ha pubblicamente esposto le sue preoccupazioni per la situazione del nostro carcere che definisce “insostenibile”. Il suo allarme è certamente condivisibile – si legge nella nota -. Noi avvocati penalisti, invero, evidenziamo già da anni la situazione disumana e degradante che si vive nelle carceri italiani e, localmente, anche qui a Bergamo; situazione che riguarda in primis i detenuti ma, di riflesso, anche il personale educativo, sanitario, amministrativo e della polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

