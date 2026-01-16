elisabetta franchi prosciolta dallo stalking il pm impugna la sentenza

La Procura di Bologna ha impugnato in appello la sentenza di proscioglimento di Elisabetta Franchi dall’accusa di stalking, nonostante la decisione del gup dello scorso dicembre. La vicenda giudiziaria della stilista, che ha visto un primo esito favorevole, prosegue ora con questa nuova fase processuale. La posizione del pubblico ministero apre un ulteriore capitolo nella controversia, che continuerà a essere monitorata dall’opinione pubblica.

Bologna, 16 gennaio 2026 – Lo scorso dicembre è stata prosciolta dall’accusa di stalking dal gup, ma ora la Procura di Bologna apre un nuovo capitolo nella vicenda che da mesi vede al centro la stilista Elisabetta Franchi: il pm Luca Venturi, infatti, ha impugnato la sentenza ricorrendo in appello. Il proscioglimento a dicembre. Un passo indietro. Lo scorso 5 dicembre, il giudice Andrea Romito ha rinviato a giudizio la stilista per diffamazione e minacce aggravate ai danni di un'ex consulente e amica, ma ha pronunciato il non luogo a procedere per l'accusa di atti persecutori. Ora però la Procura di ha impugnato la sentenza di proscioglimento dall'accusa di stalking a carico di Franchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

