Elisabetta Franchi prosciolta dallo stalking il pm impugna la sentenza
La Procura di Bologna ha impugnato in appello la sentenza di proscioglimento di Elisabetta Franchi dall’accusa di stalking, nonostante la decisione del gup dello scorso dicembre. La vicenda giudiziaria della stilista, che ha visto un primo esito favorevole, prosegue ora con questa nuova fase processuale. La posizione del pubblico ministero apre un ulteriore capitolo nella controversia, che continuerà a essere monitorata dall’opinione pubblica.
Bologna, 16 gennaio 2026 – Lo scorso dicembre è stata prosciolta dall’accusa di stalking dal gup, ma ora la Procura di Bologna apre un nuovo capitolo nella vicenda che da mesi vede al centro la stilista Elisabetta Franchi: il pm Luca Venturi, infatti, ha impugnato la sentenza ricorrendo in appello. Il proscioglimento a dicembre. Un passo indietro. Lo scorso 5 dicembre, il giudice Andrea Romito ha rinviato a giudizio la stilista per diffamazione e minacce aggravate ai danni di un'ex consulente e amica, ma ha pronunciato il non luogo a procedere per l'accusa di atti persecutori. Ora però la Procura di ha impugnato la sentenza di proscioglimento dall'accusa di stalking a carico di Franchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Elisabetta Franchi rinviata a giudizio per diffamazione e minacce verso l’ex amica. Prosciolta dallo stalking
Leggi anche: Elisabetta Franchi andrà a processo per minacce e diffamazione. Prosciolta dall’accusa di stalking
Stalking reiterato verso l’ex compagna | 30enne a giudizio.
Elisabetta Franchi prosciolta dallo stalking, il pm impugna la sentenza - Il gup aveva rinviato a giudizio la stilista per diffamazione e minacce aggravate ai danni di una consulente, ma aveva pronunciato il non luogo a procedere per l’accusa di atti persecutori. msn.com
Elisabetta Franchi prosciolta dallo stalking, il pm fa appello - La Procura di Bologna, con il pm Luca Venturi, ha impugnato la sentenza di proscioglimento dall'accusa di stalking a carico di Elisabetta Franchi. ansa.it
Elisabetta Franchi prosciolta dall’accusa di stalking: “Ho vissuto una gogna mediatica” - Bologna, 6 dicembre 2025 – Il giorno dopo l’assoluzione dalle accuse di stalking – secondo il gup “il fatto non sussiste” – l’imprenditrice bolognese Elisabetta Franchi commenta così: “Sono sollevata, ... ilrestodelcarlino.it
Elisabetta Franchi | Winter Sales Vieni a scoprirli in store e online su www.duepistudio.it - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.