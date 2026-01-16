Elisabetta Cocciaretto incontenibile! Ruzic spazzata via e finale nel WTA di Hobart!

Elisabetta Cocciaretto si prepara a disputare la sua terza finale nel circuito WTA, la seconda a Hobart. Dopo aver affrontato e superato Ruzic, la giocatrice italiana si avvicina a un importante traguardo, confermando il suo crescente livello di performance. La finale rappresenta un momento chiave nella sua carriera, consolidando la sua presenza nel circuito internazionale.

Terza finale in carriera per Elisabetta Cocciaretto sul circuito WTA, la seconda a Hobart dopo quella del 2023 persa con l’americana Lauren Davis. La marchigiana s’impone in modo netto sulla croata Antonia Ruzic: un 6-3 6-2 che spalanca le porte dell’ultimo atto e significa giocarsela, dopo esser partita dalle qualificazioni, contro una tra l’australiana Taylah Preston e l’americana Iva Jovic. Che le cose per Cocciaretto vadano bene si vede fin da subito: break a 15 e situazione ampiamente sotto controllo, anche se non sempre questo succede. In particolare, sul 3-2 40-0 c’è un quasi passaggio a vuoto che porta Ruzic a giocarsi una palla break, senza però esito positivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

