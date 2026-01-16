In India, un elefante selvatico sta causando preoccupazioni nel distretto di West Singhbhum, Jharkhand, dopo aver provocato la morte di almeno 20 persone e ferito diverse altre negli ultimi giorni. La situazione ha portato all’avvio di un’operazione di cattura per garantire la sicurezza della popolazione locale.

New Delhi, 16 gennaio 2026 – In India è in corso una vasta operazione per catturare un elefante selvatico che negli ultimi giorni ha ucciso almeno 20 persone e ferito altre decine nel distretto di West Singhbhum, nello Stato orientale del Jharkhand. L’animale, un maschio solitario con una zanna, ha scatenato attacchi soprattutto nelle aree rurali ai margini della foresta, costringendo comunità e autorità a mobilitarsi con mezzi e tecnologie innovative per fermarlo. L’elefante che sta seminando morte e terrore nelle aree rurali. La sequenza di aggressioni è iniziata nei primi giorni di gennaio, quando un elefante maschio è uscito dalla sua zona abituale di foresta e ha iniziato a muoversi in modo imprevedibile tra le aree rurali di Chaibasa e Kolhan, nel distretto di West Singhbhum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elefante killer uccide 20 persone: è caccia in India

