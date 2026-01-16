Egitto-Nigeria | formazioni statistiche e anteprime

L’incontro tra Egitto e Nigeria, previsto per il 2026, rappresenta un appuntamento importante nel calcio internazionale. In questa analisi, approfondiamo le formazioni, le statistiche e le anticipazioni sulla partita, offrendo uno sguardo dettagliato per comprendere meglio le dinamiche e le potenzialità di entrambe le squadre. Qui troverete informazioni aggiornate e obiettivi di analisi per seguire con attenzione questo evento sportivo.

2026-01-16 16:36:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima della partita di Egitto-Nigeria. Freschi del dolore della semifinale della Coppa d’Africa 2025, Egitto e Nigeria tornano in campo sabato sera a Casablanca per i playoff per il terzo posto. L’Egitto è stato eliminato 1-0 dal Senegal nelle semifinali, mentre la Nigeria ha sofferto ai rigori contro il Marocco, paese ospitante del torneo, dopo una semifinale combattuta a Rabat. L’Egitto è arrivato al torneo con l’obiettivo di conquistare l’ottavo titolo AFCON da record e, sebbene le prestazioni a volte siano state incoerenti, la squadra di Hossam Hassan ha mostrato buoni progressi negli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Angola-Egitto: formazioni, statistiche e anteprime

Leggi anche: Egitto-Benin: formazioni, statistiche e anteprime

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Senegal-Egitto e Nigeria-Marocco, domani le semifinali di Coppa d'Africa: orari e dove vederle in chiaro; Senegal-Egitto e Nigeria-Marocco: tutto quello che c’è da sapere sulle semifinali di Coppa d'Africa; Coppa d'Africa, la finale sarà Marocco-Senegal: calendario e tabellone; Como-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri recupera Fullkrug e lancia Nkunku dal 1'.

Nigeria-Marocco, le formazioni ufficiali: la decisione su Lookman - Ademola Lookman regolarmente in campo dal primo minuto in Nigeria- calcioatalanta.it