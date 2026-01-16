Egitto-Nigeria Coppa d’Africa 17-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Egitto e Nigeria si affrontano nella finale per il terzo posto della Coppa d’Africa 2026, in programma il 17 gennaio alle ore 17:00. In questa occasione, si sfidano le formazioni ufficiali, con quote e pronostici analizzati per offrire un quadro completo dell’incontro. Una partita che conclude il torneo, rappresentando un’opportunità di confronto tra due nazionali di prestigio nel contesto africano.

Penultimo atto di questa coppa d’Africa e sono Egitto e Nigeria a giocarsi il terzo posto nella finalina. I faraoni sono stati battuti dalla bestia nera Senegal, con Mané che ha vinto un’altra volta il duello a distanza con Salah segnando il gol che ha deciso la partita. Una beffa a margine di una partita nel complesso equilibrata, in cui però sono mancate le bocche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

