Egitto-Nigeria Coppa d’Africa 17-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

In vista della partita per il terzo posto della Coppa d’Africa 2026, Egitto e Nigeria si affrontano il 17 gennaio alle 17:00. Questa sfida rappresenta l’ultima opportunità per entrambe le squadre di lasciare un segno prima della finale. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa importante gara.

Penultimo atto di questa coppa d'Africa e sono Egitto e Nigeria a giocarsi il terzo posto nella finalina. I faraoni sono stati battuti dalla bestia nera Senegal, con Mané che ha vinto un'altra volta il duello a distanza con Salah segnando il gol che ha deciso la partita. Una beffa a margine di una partita nel complesso equilibrata, in cui però sono mancate le bocche.

