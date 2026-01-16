Egitto-Nigeria Coppa d’Africa 17-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

L’incontro tra Egitto e Nigeria, in programma il 17 gennaio 2026 alle ore 17:00, segna il penultimo atto della Coppa d’Africa. Si tratta della finale per il terzo posto, con le formazioni che si preparano a confrontarsi in una partita che chiude il torneo. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Penultimo atto di questa coppa d'Africa e sono Egitto e Nigeria a giocarsi il terzo posto nella finalina. I faraoni sono stati battuti dalla bestia nera Senegal, con Mané che ha vinto un'altra volta il duello a distanza con Salah segnando il gol che ha deciso la partita. Una beffa a margine di una partita nel complesso equilibrata, in cui però sono mancate le bocche.

