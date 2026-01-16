eFootball supera i 950 milioni di download | al via le celebrazioni globali

Konami Digital Entertainment ha annunciato che eFootball ha raggiunto oltre 950 milioni di download a livello globale. Questo traguardo testimonia la crescita e la diffusione del titolo, che continua ad attrarre un vasto pubblico di appassionati. La piattaforma si conferma tra le più popolari nel settore dei giochi di calcio, consolidando la propria presenza nel panorama videoludico internazionale.

(Adnkronos) – Konami Digital Entertainment B.V. ha ufficialmente confermato che eFootball ha superato la soglia dei 950 milioni di download cumulativi su scala mondiale. Il traguardo, annunciato il 15 gennaio 2026, viene accompagnato da una serie di iniziative in-game volte a consolidare la base utenti e a potenziare la componente competitiva del titolo. Il cuore delle celebrazioni ruota attorno alla partnership con il Manchester United. Gli utenti hanno ora accesso a un pack club dedicato che include l'intera rosa dei titolari dei Red Devils. Parallelamente, il database delle leggende si espande con l'introduzione di figure storiche: spiccano la versione Big Time di George Best e le varianti Epic di Peter Schmeichel e Bryan Robson, offrendo ai giocatori la possibilità di integrare icone del passato nelle proprie formazioni contemporanee.

