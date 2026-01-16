eFootball raggiunge i 950 milioni di download | Konami festeggia con dei regali per i fan

eFootball ha raggiunto i 950 milioni di download, sottolineando il successo della piattaforma e il consenso degli utenti. Konami celebra questo risultato con alcuni regali dedicati ai propri fan, rafforzando il rapporto con la community. Questo traguardo testimonia la crescita continua del titolo e l’impegno dell’azienda nel mantenere alta la qualità e l’interesse nel mondo del calcio digitale.

eFootball taglia un traguardo storico e conferma la solidità della scommessa fatta da Konami negli ultimi anni. Il titolo calcistico free-to-play ha infatti raggiunto i 950 milioni di download complessivi, un risultato che testimonia la diffusione globale del gioco su console e dispositivi mobili e per celebrare l'evento, la software house giapponese ha annunciato una campagna speciale dedicata alla community. L'iniziativa è già attiva e permette ai giocatori di ottenere ricompense utili per potenziare la propria esperienza, un segnale chiaro di come Konami voglia mantenere alta l'attenzione attorno al suo progetto di punta.

