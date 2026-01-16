Edifici a rischio crollo nel Casertano stop ad attività commerciali

Nel Casertano, alcuni edifici nel Villaggio Coppola di Castel Volturno sono stati dichiarati a rischio crollo. Il sindaco Pasquale Marrandino ha emanato un’ordinanza urgente per mettere in sicurezza le strutture e vietare l’accesso alle aree interessate, al fine di tutelare la pubblica incolumità e le attività commerciali presenti nella zona, situata sul lungomare.

Tempo di lettura: 2 minuti Palazzi a rischio crollo a Castel Volturno, al Villaggio Coppola. E così il sindaco Pasquale Marrandino emette d’urgenza un’ordinanza che dispone la messa in sicurezza degli edifici e l’interdizione delle aree circostanti, considerato il pericolo dovuto anche al fatto che la zona, situata sul lungomare, è frequentata e sono presenti attività commerciali. È lo stesso Marrandino a spiegare che “il provvedimento si è reso necessario a seguito delle verifiche tecniche effettuate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e dall’Ufficio Tecnico Comunale, che hanno rilevato uno stato di degrado strutturale con potenziale pericolo di crollo per i fabbricati 8 e 9 situati all’interno del comprensorio denominato Fontana Blu. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

