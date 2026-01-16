Ecco lo Stato autoritario di Meloni | mano libera ai poliziotti e diritti rispettati solo se non sei straniero

Il recente pacchetto sicurezza annunciato dal governo Meloni prevede misure che rafforzano le competenze delle forze di polizia, con particolare attenzione alle questioni di ordine pubblico. Tuttavia, critici evidenziano come tali interventi possano influire sui diritti dei cittadini, in particolare degli stranieri. Nonostante i dati sulla criminalità mostrino una tendenza al calo, le nuove norme sollevano interrogativi sul bilanciamento tra sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.

Nonostante anche gli ultimi numeri ci dicano che la criminalità in Italia è in calo, il governo ha annunciato un altro pacchetto sicurezza. Anzi due: il primo avrà la forma del decreto legge, dunque immediatamente operativo, mentre il secondo quella del disegno di legge, la cui discussione si potrà trascinare a livello parlamentare. È quindi evidente come non sia per combattere la criminalità che l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni continua senza sosta a lavorare a norme repressive e illiberali. È piuttosto per stravolgere lo stato di diritto, nel quale non ha mai creduto, per reprimere le espressioni di dissenso, per affermare il proprio sovranismo razzista nella guerra all’immigrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

