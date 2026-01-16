Ecco la Modena più bella Merita un PalaPanini pieno

La recente partita al PalaPanini ha mostrato una Modena in buona forma, con una squadra compatta e determinata. Una prestazione che ha coinvolto e appassionato il pubblico, rispecchiando il meglio di questa città e delle sue tradizioni sportive. Un momento di orgoglio per i tifosi e un segnale di continuità per il movimento locale.

di Alessandro Trebbi La Modena più bella degli ultimi tre anni, quella vista in campo mercoledì. Una compagine di ‘bravi ragazzi’ che è stata capace di infiammare il PalaPanini come non accadeva da tanto, troppo tempo. La speranza è che anche quei seggiolini rimasti vuoti per più di tre mesi (la soglia ‘psicologica’ dei 4000 superata una volta sola) si tornino a riempire, perché la squadra ha dimostrato ampiamente di meritarselo. Una notte da ricordare quella del 14 gennaio 2026: sospinta da una battuta costantemente martellante, dalla spavalderia del suo regista e dalla giornata di grazia di Buchegger e Bento, la Valsa Group ha battuto i campioni d’Italia con una prova d’autorevolezza che per una volta ha invertito i ruoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

