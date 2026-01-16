Ecco il piano per le strade devastate dall’alluvione

Dopo le recenti alluvioni che hanno interessato il territorio di Medicina, sono stati completati gli accertamenti sulle strade danneggiate. Attualmente, è in corso l’approvazione da parte di Consap del cronoprogramma dei lavori di ripristino. Questo piano mira a ripristinare la sicurezza e la transitabilità delle strade, garantendo un intervento tempestivo e coordinato per il ripristino delle infrastrutture danneggiate.

Completate le indagini sulle strade alluvionate del territorio di Medicina: il cronoprogramma dei lavori è in fase di approvazione da parte di Consap. A parlarne è l’amministrazione con una nota: "Nel corso del 2025 sono stati effettuati i sopralluoghi e le indagini tecniche sulle strade del territorio medicinese interessate dagli eventi alluvionali 2023, finanziate dal Fondo per la ricostruzione post-alluvione per circa 1 milione e 700 mila euro". "Le indagini geologiche – spiega il Comune – hanno consentito di valutare la composizione del terreno, lo stato delle sottofondazioni e di individuare, per ciascun tratto, la tipologia di intervento più adeguata in relazione alle specifiche criticità riscontrate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ecco il piano per le strade devastate dall’alluvione" Leggi anche: I conti correnti pignorati e le strade devastate per la rete idrica, il presidente del Codacons: "Ecco come tutelarsi" Leggi anche: Allarme neve, ecco il piano per le strade Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Piano strade bianche e extraurbane Abbiamo ultimato il piano priorità e progettazioni per le strade bianche e fuori dal centro abitato che presentano necessità varie e, soprattutto onerose, per cui abbiamo pensato a un vero e proprio programma specifico di in facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.