Ecco il piano per le strade devastate dall’alluvione

Dopo le recenti alluvioni che hanno interessato il territorio di Medicina, sono stati completati gli accertamenti sulle strade danneggiate. Attualmente, è in corso l’approvazione da parte di Consap del cronoprogramma dei lavori di ripristino. Questo piano mira a ripristinare la sicurezza e la transitabilità delle strade, garantendo un intervento tempestivo e coordinato per il ripristino delle infrastrutture danneggiate.

Completate le indagini sulle strade alluvionate del territorio di Medicina: il cronoprogramma dei lavori è in fase di approvazione da parte di Consap. A parlarne è l’amministrazione con una nota: "Nel corso del 2025 sono stati effettuati i sopralluoghi e le indagini tecniche sulle strade del territorio medicinese interessate dagli eventi alluvionali 2023, finanziate dal Fondo per la ricostruzione post-alluvione per circa 1 milione e 700 mila euro". "Le indagini geologiche – spiega il Comune – hanno consentito di valutare la composizione del terreno, lo stato delle sottofondazioni e di individuare, per ciascun tratto, la tipologia di intervento più adeguata in relazione alle specifiche criticità riscontrate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

