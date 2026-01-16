Nella recente vicenda, un ladro è stato ucciso durante un tentativo di furto in una abitazione. La Procura ha presentato la propria versione dei fatti, evidenziando come il proprietario abbia scoperto subito l’ingresso dei malviventi. La vicenda ha suscitato discussioni sul ruolo e le responsabilità di ciascuna parte coinvolta, aprendo un dibattito sulla legittima difesa e sulla gestione delle intrusioni domestiche.

Secondo la ricostruzione, l’ingresso dei malviventi sarebbe stato immediatamente scoperto dal padrone di casa. Ne sarebbe nata una colluttazione violenta, durante la quale Rivolta sarebbe stato colpito con calci e pugni. È in questo contesto che il giovane avrebbe impugnato un coltello, colpendo uno degli aggressori. Adamo Massa, residente in un campo nomadi a Torino e arrivato a Lonate Pozzolo per quella che viene definita una “trasferta”, è poi deceduto poco dopo il ricovero. L’episodio è ora al centro delle indagini, che dovranno chiarire con precisione la dinamica dei fatti e stabilire se si sia trattato di legittima difesa o di un eccesso nell’uso della forza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ecco come è andata!”. Ladro ucciso in casa, la versione della Procura fa discutere

Ladro ucciso, i precedenti di Adamo Massa: furti in casa e truffe agli anziani. Le urla della mamma: «Perché me l'hanno ammazzato?» - Aveva 37 anni Adamo Massa, origini sinti, residente in un campo nomadi di Torino, una lunga lista di precedenti: ha trovato la morte ... leggo.it

“La vittima aveva 37 anni ed era di una famiglia che risiede in un campo nomadi nel Torinese” è la meravigliosa iperbole usata dal sito di Rai News per non dirci che questo ladro a cui è andata male era un Rom. Perché, quando il delinquente non è italiano, n - facebook.com facebook