Ecco bomber Drago. Solaro punta in alto.

Domenica si gioca una partita importante in Promozione che potrebbe influenzare significativamente la stagione di Solaro. La squadra, che ha investito con attenzione nel mercato, punta a ottenere un risultato positivo. La sfida rappresenta un'opportunità per consolidare la posizione e proseguire con fiducia il cammino stagionale.
C’è una partita in programma domenica in Promozione che potrebbe svoltare la stagione di una squadra che sul mercato si è mossa più (e meglio) delle altre. La gara in questione è quella tra la capolista del girone C Aurora Cantalupo e l’ Universal Solaro e la squadra in questione è proprio quella di Simone Broccanello, l’unica nel lotto delle big, alla giornata d’esordio nel 2026, a vincere e convincere rifilando quattro reti alla malcapitata Ispra. La vetta è lontana nove lunghezze, l’obiettivo dei giallorossi più realista in questo momento sono i playoff, ma una vittoria nel weekend a Cerro Maggiore cambierebbe gli scenari anche perché il direttore sportivo Luca Volpi sul mercato invernale si è mosso in grande stile portando a Solaro almeno un paio di pezzi da novanta in grado di far fare il salto di qualità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il ` riparte col piede giusto e lancia un segnale forte: 5-0 alla Bellagina all’esordio, nonostante l’addio a bomber Drago Mister guarda avanti: «Il percorso è finalizzato a costruire qualcosa di solido e facebook
