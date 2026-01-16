Ecco a chi sono intitolate le 30 nuove pietre d’inciampo che saranno messe in Brianza

Le trenta nuove pietre d’inciampo installate in Brianza rappresentano un simbolo di memoria e rispetto. Questi piccoli segni nel pavimento ricordano le vittime della guerra e della deportazione nazista, promuovendo la riflessione civile. L’iniziativa mira a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi tragici, coinvolgendo la comunità nel rispetto della storia e dei valori di tolleranza.

Trenta nuove pietre di inciampo per non dimenticare gli orrori della guerra e della deportazione nazista. Saranno posate, a partire dal 24 gennaio, in 22 comuni della Brianza, in occasione del prossimo Giorno della Memoria.Le pietre di inciampoLe pietre di inciampo sono una piccola targa d'ottone. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

