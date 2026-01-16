Ecco a chi sono intitolate le 30 nuove pietre d’inciampo che saranno messe in Brianza

Le trenta nuove pietre d’inciampo installate in Brianza rappresentano un simbolo di memoria e rispetto. Questi piccoli segni nel pavimento ricordano le vittime della guerra e della deportazione nazista, promuovendo la riflessione civile. L’iniziativa mira a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi tragici, coinvolgendo la comunità nel rispetto della storia e dei valori di tolleranza.

, Sono pochissime le strade e le piazze dei nostri Comuni intitolate a donne, soprattutto se non si considerano sante e beate. Ma la toponomastica urbana riflette la memoria collettiva e contribuisce a trasm - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.