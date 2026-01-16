EA SPORTS FC svela i Team of the Year 2025 | Mbappé e Bronze nominati primi Capitani

EA SPORTS FC ha annunciato i Team of the Year 2025, scelti attraverso le votazioni della community globale. Tra i protagonisti, Kylian Mbappé e Lucy Bronze sono stati nominati primi Capitani, riconoscendo le loro prestazioni eccezionali nella stagione. L'iniziativa sottolinea l'importanza del talento e della dedizione nel calcio internazionale, celebrando le eccellenze che hanno segnato l'ultimo anno sportivo.

(Adnkronos) – Konami ha annunciato i Team of the Year (TOTY) 2025 di EA SPORTS FC. Attraverso milioni di voti espressi dalla community globale, sono stati selezionati i ventidue atleti che meglio hanno rappresentato l'eccellenza calcistica nell'ultimo anno solare. La novità assoluta di questa edizione è l'istituzione dei Capitani TOTY, ruolo assegnato per la prima volta a Kylian Mbappé (Real Madrid) e Lucy Bronze (Chelsea). Le selezioni riflettono il dominio di club come il FC Barcelona nel settore femminile e la varietà competitiva in quello maschile. Di seguito i dettagli delle formazioni: Team of the Year Femminile Il blocco del Barcellona e del Chelsea domina la scena globale: Difesa: Christine Endler (Portiere); Lucy Bronze, Millie Bright, Leah Williamson, Selma Bacha. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: EA Sports FC 26, Electronic Arts svela il Team of the Year ed apre le votazioni Leggi anche: Team of the Year EA SPORTS FC 26: aperte le votazioni per l’undici ideale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. EA Sports FC 26, Electronic Arts svela il Team of the Year ed apre le votazioni; Sony svela la Top 20 dei giochi più venduti di dicembre: ARC Raiders e Black Ops 7 sempre in cima; Nuovo anno, nuovi eventi: Valve svela il calendario Steam che entusiasmerà i gamer; ATLUS svela Metaphor: ReFantazio Edizione guida strategica. EA SPORTS FC svela i Team of the Year 2025: Mbappé e Bronze nominati primi Capitani - Introdotta la nuova figura dei Capitani TOTY per celebrare la leadership nel calcio mondiale ... adnkronos.com

EA Sports FC 26: svelati i TOTY, sia maschile che femminile - Electronic Arts ha annunciato i TOTY Maschile e Femminile ufficiali per EA SPORTS FC 26 e i nuovi Capitani TOTY. vgmag.it

TOTY EA SPORTS FC 26: Mbappé e Lucy Bronze fanno la storia, svelati i Team of the Year Maschile e Femminile - La community globale di EA SPORTS FC ha parlato, e il risultato è uno dei Team of the Year più iconici di sempre. italiatopgames.it

Team of the Year 26 TOTY upcoming events #fcmobile #toty #upcomingevents #fcmobile26

#Bounou svela il suo segreto sui rigori: «Un po’ intuito e un po’ fortuna, a volte funziona, a volte no». Anche ieri ha fatto la differenza con il suo #Marocco, contribuendo a portarlo in finale dopo 22 anni. Ha inventato un colpo di mano tutto suo. https://www.ilnap - facebook.com facebook

#WRC | M-Sport svela la livrea "irlandese" per le Ford Puma Rally1 2026 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.