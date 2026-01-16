È ufficiale | Cesare Cremonini si è fidanzato Ecco chi è la fortunata presentata sui social

Cesare Cremonini ha annunciato sui social di aver trovato un nuovo amore, confermando così la fine della sua precedente relazione con Giorgia Cardinaletti. Dopo aver condiviso il suo stato sentimentale, il cantante si presenta ora in una nuova fase della vita sentimentale, mantenendo un approccio discreto e rispettoso, come dimostrano le sue parole e il modo in cui comunica con i fan.

È passato poco più di un mese da quando Cesare Cremonini ha confermato la fine della relazione con Giorgia Cardinaletti in un'intervista confessando però da avere un nuovo amore: «La nostra storia non c'è più, ma ora sono di nuovo innamorato». Di più il quarantacinquenne cantautore bolognese non aveva voluto dire («Sono innamorato, non vado oltre») ma - dopo alcuni avvistamenti della nuova coppia - pareva proprio che la sua innamorata fosse Caterina Licini, 30 anni, ex ballerina e oggi copywriter. Ora Cremonini conferma le voci sul suo profilo Instagram rendendo i suoi follower partecipi del recente viaggio on the road negli Stati Uniti, da Miami a Los Angeles, proprio in compagnia dell’ex ballerina. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - È ufficiale: Cesare Cremonini si è fidanzato. Ecco chi è la fortunata presentata sui social Leggi anche: Cesare Cremonini ufficializza sui social la storia d'amore con Caterina Licini Leggi anche: Chi è Caterina Licini, la nuova compagna di Cesare Cremonini Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. "E' ufficiale": la nuova fidanzata di Cesare Cremonini - Dopo un anno di voci e indiscrezioni, Cesare Cremonini ha finalmente ufficializzato la propria relazione con Caterina Licini, ex ballerina di “ Amici”. notizie.it

