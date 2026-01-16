È possibile trovare un modo per battere le squadre che vengono a Napoli a difendersi?

Il Napoli spesso si trova ad affrontare squadre che adottano un approccio difensivo, rendendo difficile trovare soluzioni offensive efficaci. Questa situazione richiede strategie specifiche e una buona organizzazione di gioco. Prima della partita contro il Sassuolo, è importante analizzare le modalità con cui il Napoli può superare queste difese e migliorare le proprie possibilità di successo. Di seguito, una panoramica delle sfide e delle possibili soluzioni.

UNA SPIEGAZIONE PRIMA DI NAPOLI-SASSUOLO Le difficoltà che il Napoli deve affrontare negli incontri con squadre tecnicamente più deboli sono note. Dopo l'ultima di queste partite (quella con il Parma) e prima di un incontro dello stesso tipo (quello di domani con il Sassuolo) sarebbe utile avere dall'allenatore le seguenti risposte: 1. Come superare le squadre che programmano la sfida del Maradona attuando un catenaccio gigante per riuscire a portare a casa un pareggio o, se possibile, addirittura l'intera posta in gioco? 2. È corretto attribuire spesso al team arbitrale (arbitri, guardalinee e Var) un deludente risultato finale senza tenere conto della responsabilità di un gioco lento (tanti passaggi inutili e pochi tiri in porta)?

