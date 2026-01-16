Oggi il nostro team si unisce nel condividere una gioia speciale: è nata Fiammetta, figlia del collega Gianni Rosini e di Virginia. La redazione porge i migliori auguri a tutta la famiglia per questa nuova, felice tappa.

La giornata si apre con una bellissima notizia per ilfattoquotidiano.it. Oggi 16 gennaio è nata la piccola Fiammetta, la bimba del nostro collega Gianni Rosini e di sua moglie Virginia. Il direttore Peter Gomez, il vicedirettore Simone Ceriotti e tutta la redazione inviano un grande abbraccio e tantissimi auguri a questa famiglia che si allarga. E a Fiammetta una coccola e il nostro più dolce benvenuto: buona vita! L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - E’ nata Fiammetta, figlia del nostro collega Gianni Rosini e di Virginia. Gli auguri di tutta la redazione

