È morto Tony Dallara l’urlatore che con Come prima conquistò l’Italia negli anni ’50

È scomparso oggi 16 gennaio 2026 Tony Dallara, all’età di 89 anni. Cantante e interprete noto per il successo di “Come prima”, ha segnato la musica leggera italiana tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Nato come Antonio Lardera, ha rappresentato un’epoca importante della scena musicale del nostro paese, lasciando un’eredità duratura nel panorama musicale italiano.

È morto oggi 16 gennaio 2026 all'età di 89 anni Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, uno dei protagonisti della musica leggera italiana tra la fine degli anni Cinquanta e i primi Sessanta. Il suo nome resta legato a successi storici come Come prima, Romantica, Ti dirò e Bambina, bambina, brani che segnarono una svolta nello stile vocale italiano, più intenso e moderno rispetto alla tradizione. Nato a Campobasso nel 1936 e cresciuto a Milano, Dallara sviluppa fin da giovane la passione per la musica grazie al padre, ex corista del Teatro alla Scala. Ispirato dalla musica americana e in particolare a Frankie Laine e ai Platters, elabora uno stile potente e innovativo, che gli vale l'etichetta di urlatore.

