È morto Tony Dallara | aveva 89 anni musica in lutto

È scomparso Tony Dallara, noto cantante italiano, all’età di 89 anni. Nato a Campobasso nel 1936 e cresciuto a Milano, ha rappresentato una figura importante nella musica italiana, con una carriera iniziata negli anni ’50. Figlio di un corista alla Scala, ha contribuito con le sue canzoni a definire un’epoca musicale significativa del nostro paese.

Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto all'età di 89 anni. Nasce a Campobasso il 30 giugno 1936, ma cresce a Milano in una famiglia appassionata di musica (il padre era corista alla Scala). Dopo gli studi lavora come barista e impiegato, coltivando la passione per il canto ispirandosi a artisti americani come Frankie Laine e Tony Williams dei Platters. Inizia la carriera negli anni '50 cantando con il gruppo Rocky Mountains (futuro I Campioni) nei locali milanesi come il Santa Tecla.Il successo esplode nel 1957 quando viene notato dal produttore Walter Guertler della Music: firma un contratto e adotta il nome d'arte "Dallara" (più musicale di Lardera).

