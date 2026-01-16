È morto Mario Giani il barone storico calzolaio di Vetralla

Vetralla piange pezzo della sua storia. Si sono celebrati oggi i funerali di Mario Giani, conosciuto da tutti in paese come "il Barone". Una figura iconica, un maestro del cuoio che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento con la sua bottega, rimasta ferma nel tempo come una cartolina. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

