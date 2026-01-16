È morto Mario Giani il barone storico calzolaio di Vetralla
Vetralla piange pezzo della sua storia. Si sono celebrati oggi i funerali di Mario Giani, conosciuto da tutti in paese come "il Barone". Una figura iconica, un maestro del cuoio che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento con la sua bottega, rimasta ferma nel tempo come una cartolina. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Incidente a Vetralla: un morto e un ferito grave in un frontale tra auto
Leggi anche: Incidente a Vetralla: un morto e un ferito grave in un frontale tra auto | FOTO
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
È morto Mario Pani, esponente di primo piano del Partito Comunista in Sardegna. Era nato a Borore nel 1936. Dopo la laurea in Giurisprudenza si era dedicato all’attività politica sempre con la bandiera del Partito della falce e martello. Una lunghissima milita - facebook.com facebook
Borore, è morto l'ex parlamentare del Pci Mario Pani x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.