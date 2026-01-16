La famiglia della figlia “segreta” di Freddie Mercury ha annunciato la scomparsa di Bibi, avvenuta il 15 gennaio all’età di 48 anni. Malata di cancro alla spina dorsale da tempo, Bibi ora si trova con il suo amato padre. Le sue ceneri sono state sparse al vento sulle Alpi, in un gesto di commiato.

La famiglia della figlia “segreta” di Freddie Mercury ne ha annunciato ieri, 15 gennaio, la morte all’età di 48 anni. Da tempo era malata di un raro tumore alla spina dorsale. L’esistenza di “Bibi”, questo era il suo nomignolo, è stata rivelata dall’autrice Lesley Ann Jones nel suo libro “Love, Freddie “, pubblicato la scorsa estate. Lesley ha affermato che Freddie la chiamava anche il suo “trésor” – in francese “tesoro” – e la sua “piccola ranocchietta”. Le canzoni dei Queen “Bijou” e “Don’t Try So Hard” sarebbero state scritte per lei. Pare che l’artista abbia avuto un rapporto stretto con Bibi fino alla sua morte per AIDS nel 1991. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È morta la figlia "segreta" di Freddie Mercury, Bibi era malata da tempo di cancro alla spina dorsale. Il marito: "Ora si trova con il suo amato padre. Le ceneri sparse al vento sulle Alpi"

