È morta Bibi la presunta figlia segreta di Freddie Mercury stroncata da un cordoma Aveva 48 anni

È deceduta all'età di 48 anni Bibi, nota come la presunta figlia segreta di Freddie Mercury. La famiglia ha confermato la notizia, ricordandola come una persona amata e stimata. La sua morte è avvenuta a causa di un cordoma, un raro tumore osseo. La perdita di Bibi rappresenta un momento di riflessione sul suo percorso di vita e sulla sua relazione con il celebre cantante.

È morta a 48 anni Bibi, la presunta “figlia segreta” di Freddie Mercury. L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale della famiglia: "B è ora con il suo amato e amorevole padre nel mondo dei pensieri. Le sue ceneri sono state sparse al vento sulle Alpi - si legge -. Bibi è morta pacificamente dopo una lunga battaglia contro il cordoma". L'autrice Lesley Ann Jones ha rivelato l'esistenza della presunta figlia segreta dell'artista nel libro-bomba Love, Freddie, pubblicato l'estate scorsa. Lesley ha dichiarato oggi che Freddie la chiamava anche il suo "trésor" (tesoro in francese) e la sua "piccola rana". 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: È morta Bibi, la presunta figlia ‘segreta’ di Freddie Mercury: aveva 48 anni Leggi anche: La presunta figlia segreta di Freddie Mercury è morta a 48 anni: era malata da tempo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. È morta Bibi, la presunta figlia ‘segreta’ di Freddie Mercury: aveva 48 anni; Addio a Bibi, la figlia segreta di Freddie Mercury; È morta la presunta figlia segreta di Freddie Mercury. È morta Bibi, la presunta figlia 'segreta' di Freddie Mercury: aveva 48 anni - La scoperta della sua esistenza era avvenuta con la pubblicazione della biografia 'Love, Freddie' di Lesley- adnkronos.com

È morta Bibi, la «presunta» figlia di Freddie Mercury: aveva 48 anni e aveva un tumore alla spina dorsale - Ad annunciarlo la sua famiglia con un comunicato ufficiale diffuso dai media inglesi: "B è ora con il suo amato e amorevole pad ... msn.com

Rivelata nel libro "Love, Freddie", Bibi è morta dopo una lunga battaglia contro un cordoma. Le sue ceneri sparse sulle Alpi. - facebook.com facebook

È morta Bibi, la «presunta» figlia di Freddie Mercury: aveva 48 anni e aveva un tumore alla spina dorsale x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.