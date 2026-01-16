È italiana la città con il più alto tasso di milionari al mondo | ecco qual è
Milano si conferma come la città con il più alto tasso di milionari al mondo, secondo il World’s Wealthiest Cities Report 2025 di Henley & Partners. Il rapporto, pubblicato da Il Sole 24 Ore, evidenzia la forte concentrazione di patrimoni elevati nel capoluogo lombardo rispetto alla popolazione residente, confermando il ruolo di Milano come centro finanziario e di business di rilievo internazionale.
Milano è la città con il più alto tasso di milionari al mondo. Il dato emerge dal World’s Wealthiest Cities Report 2025 di Henley & Partners, pubblicato da Il Sole 24 Ore, che colloca il capoluogo lombardo al vertice globale per concentrazione di grandi patrimoni in rapporto alla popolazione residente. Nel confronto internazionale, nessun’altra metropoli registra una presenza così elevata di persone con almeno un milione di patrimonio liquido, esclusi gli immobili. Un milionario ogni 12 abitanti: il primato globale. Lo skyline di Milano (Ansa). Secondo il rapporto, a Milano risulta iscritto all’anagrafe un milionario ogni 12 residenti, considerando l’intera popolazione, inclusi anziani e neonati. 🔗 Leggi su Lettera43.it
