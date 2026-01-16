È gravissimo il 19enne accoltellato in classe arrestato uno studente | l’aggressione in una scuola a La Spezia

Nella città di La Spezia, un episodio di violenza si è verificato in un istituto scolastico, dove un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in classe. La polizia ha arrestato uno studente coinvolto nell’aggressione, che ha suscitato preoccupazione tra la comunità scolastica. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame, e si attendono aggiornamenti sulle condizioni della vittima e sulle motivazioni dell’evento.

Un ragazzo è stato fermato dalla polizia con l’accusa di aver accoltellato un compagno di scuola di 19 anni all’interno di un’aula di un istituto di La Spezia. La vittima è stata ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Andrea, dove avrebbe avuto un arresto cardiaco durato circa 45 minuti, ma è riuscita a sopravvivere. Al momento, è stata smentita la notizia del suo decesso. L’aggressione è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, 16 gennaio, intorno alle 12, all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” della Spezia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito al termine di una lite scoppiata nei bagni durante una pausa tra le lezioni. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: È morto il 18enne accoltellato in classe, arrestato uno studente minorenne: l’aggressione in una scuola a La Spezia Leggi anche: Gravissimo uno studente accoltellato in una scuola di La Spezia. Fermato un minorenne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pioltello, accoltellato in strada in pieno giorno: gravissimo un 19enne - Pioltello (Milano), 13 dicembre 2025 – Violenta aggressione in pieno giorno, verso le 13 di sabato, in via Monza a Seggiano, frazione di Pioltello, nel Milanese: un 19enne è stato accoltellato ... ilgiorno.it Choc alla Spezia, dove uno studente dell’istituto Chiodo-Einaudi è stato accoltellato all’interno della scuola. Il giovane, 19 anni, è gravissimo: subito accompagnato all’ospedale Sant’Andrea, è stato portato d’urgenza in sala operatoria e intorno alle 14 l’équip - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.